ميقاتي بعد زيارة بري: لتطبيق الدستور وإجراء الإنتخابات في موعدها

إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، بعد ظهر اليوم في عين التينة، الرئيس نجيب ميقاتي، وعرض معه الاوضاع الراهنة ولا سيما ما يتعلق بالإستحقاق الإنتخابي وقانون الإنتخابات.

وقال الرئيس ميقاتي بعد اللقاء: “سعدت بدولة الرئيس، ومن الطبيعي ان يكون الحديث اليوم عن موضوع الإنتخابات النيابية وقانون الإنتخابات. كلنا نذكر ان دولة الرئيس بري كان خلال جلسات الحوار دائما ينادي بأن تكون هناك سلة كاملة بما فيها قانون الإنتخاب وإنتخاب رئيس للجمهورية. ونذكر انه كان يقال في حينه ان لا قانون إنتخابات قبل إنتخاب الرئيس. واليوم انتخب رئيس الجمهورية، نقول ان قانون الإنتخاب همهم جدا حتى انه اهم من إنتخاب رئيس الجمهورية، فبالتالي نسأل انفسنا: اين اصبح هذا القانون، وما هو مصير المجلس النيابي؟ ولكن علينا ألا ننسى ان لدينا دستورا يحكم علينا بإجراء الإنتخاب خلال فترة شهرين قبل انتهاء ولاية المجلس. وهناك قانون ساري المفعول على رغم انني لست من انصار قانون ما يسمى 1960، ولكن علينا ان نطبق الدستور والقانون وان تجري الإنتخابات في الموعد المحدد. من هنا ادعو الحكومة ألا يحصل اي تأخير او تقاعس في هذا الموضوع ودعوة مجلس الوزراء الى إقرار الاحتمالات اللازمة وتأليف الهيئة المشرفة على الانتخابات. هذا الموضوع مهم جدا ويجب القيام به وإلا فإن هناك مسؤولية دستورية في هذا الموضوع. هذه هي مناشدتنا ان نبقى تحت سقف الدستور وان يبقى الدستور سيد الاحكام، وبالتالي علينا ان نطبق الدستور وإلا على الدنيا السلام”.

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وكان الرئيس بري استقبل، ظهرا، سفير سويسر فرنسوا باراس وعرض معه للتطورات الراهنة.

وإستقبل كذلك وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للاسكوا الدكتورة ريما خلف.

وبعد الظهر، إستقبل الرئيس بري نائب رئيس البنك الدولي حافظ غانم ومدير ادارة الشرق الاوسط فريد بلحاج.