ميقاتي عند بري: فلنطبق الدستور وتجرى الإنتخابات في موعدها

عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس في عين التينة، مع الرئيس نجيب ميقاتي، الأوضاع الراهنة ولا سيما ما يتعلق بالإستحقاق الإنتخابي وقانون الإنتخابات.

وقال الرئيس ميقاتي بعد اللقاء: «من الطبيعي أن يكون الحديث عن موضوع الإنتخابات النيابية وقانون الإنتخابات. كلنا نذكر ان الرئيس بري كان خلال جلسات الحوار دائما ينادي بأن تكون هناك سلة كاملة بما فيها قانون الإنتخاب وإنتخاب رئيس للجمهورية. ونذكر انه كان يقال في حينه ان لا قانون إنتخابات قبل إنتخاب الرئيس. واليوم انتخب رئيس الجمهورية، نقول ان قانون الإنتخاب مهم جدا حتى انه أهم من إنتخاب رئيس الجمهورية، فبالتالي نسأل أنفسنا: أين أصبح هذا القانون، وما هو مصير المجلس النيابي؟ ولكن علينا ألا ننسى ان لدينا دستورا يحكم علينا بإجراء الإنتخاب خلال فترة شهرين قبل انتهاء ولاية المجلس. وهناك قانون ساري المفعول على رغم انني لست من أنصار قانون ما يسمى 1960، ولكن علينا أن نطبق الدستور والقانون وأن تجري الإنتخابات في الموعد المحدد. من هنا أدعو الحكومة ألا يحصل أي تأخير أو تقاعس في هذا الموضوع ودعوة مجلس الوزراء الى إقرار الاحتمالات اللازمة وتأليف الهيئة المشرفة على الانتخابات. هذا الموضوع مهم جدا ويجب القيام به وإلا فإن هناك مسؤولية دستورية في هذا الموضوع. هذه هي مناشدتنا أن نبقى تحت سقف الدستور وأن يبقى الدستور سيد الأحكام، وبالتالي علينا أن نطبق الدستور وإلا على الدنيا السلام».

وكان الرئيس بري استقبل، سفير سويسرا فرنسوا باراس وعرض معه للتطورات الراهنة.

كما استقبل كذلك وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للاسكوا الدكتورة ريما خلف.