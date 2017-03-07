وضع اللمسات الأخيرة  لاحتفالية «السعودية في قلوبنا»

أطلع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري من رئيس «مجموعة الناقور العالمية للاستثمار» الدكتور علي حسين الناقور على التحضيرات الجارية لإقامة احتفالية «السعودية في قلوبنا» التي ستقام في 15 و16 آذار الحالي في «البيال» برعاية الرئيس الحريري، وحضور عدد من الشخصيات السياسية والإعلامية ورجال الأعمال من البلدين.

وأوضح بيان المكتب الإعلامي لاحتفالية «السعودية في قلوبنا» ان الرئيس الحريري أبدى دعمه الكامل وتأييده لهذه الإحتفالية تقديراً من الجمهورية اللبنانية للمملكة العرببة السعودية حكومةً وشعباً، مشيراً في الوقت نفسه إلى عمق العلاقة التاريخية التي تربط لبنان بالمملكة، كما أبدى إعجابه ببرنامج وتفاصيل الإحتفالية مشيداً بجهود اللجنة المنظمة للحدث والقائمين عليه.

ومن جهته صرح الدكتور الناقور «أن المجموعة لم تتوانَ للحظة واحدة في تنظيم إحتفالية «السعودية في قلوبنا» هذا الحدث الهام على خارطة الأعمال الوطنية بين البلدين الشقيقين والذي يبرهن للجميع على عمق العلاقة بين البلدين، والتي تجاوزت الأطر الرسمية والدبلوماسية وأصبحت علاقات إنسانية واجتماعية بامتياز».

الجدير بالذكر أن احتفالية «السعودية في قلوبنا» تأتي تقديراً من الجمهورية اللبنانية حكومة وشعباً للمواقف السعودية، وما أظهرته هذه المواقف من أخوة بين الشعبين اللبناني والسعودي، وسيتم خلال هذه الإحتفالية تكريم عدد من الشخصيات السعودية منها (الإعلامية، الإقتصادية، السياسية، الإجتماعية) إضافة لعدد من الشخصيات النسائية (سيدات أعمال، سيدات مجتمع).