الرئيس الحريري لموظفات السراي: اعتبروا ان لديكن مناضل ومحارب معكن

أقام رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري صباح اليوم مأدبة فطور تكريمية للسيدات الموظفات العاملات في السراي الحكومي لمناسبة اليوم العالمي للمرأة حضرها الامين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل.

وفي المناسبة تحدث الحريري مخاطبا الحضور بالقول: “هذا اليوم هو يوم المرأة، انتن الجنود العاملات ليلا نهارا أود تهنئتكن على ما تقمن به من انجازات، واشكر كل واحدة منكن، خصوصا انكن تقمن بالعديد من الاعمال التي لا يستطيع الرجال القيام بها”.

أضاف:”اليوم هو يوم التضامن مع المرأة خصوصا من قبل الرجال، لان هناك الكثير من عدم المساواة في العالم بما يخص المرأة. ومنذ البداية أؤمن بوجوب ان يكون هناك كوتا نسائية لان المجتمع لن يتقبل ذلك الا اذا فرضنا هذا الامر عليه، وهو امر متبع في فرنسا واميركا واوروبا ومعظم دول العالم، كما اؤمن بالكوتا لكي يعلم المواطن ان عليه التصويت للمرأة في لوائح الانتخابات. بعد ذلك يمكننا رفع الكوتا عندما يتعود المواطن على انتخاب النساء في الانتخابات النيابية، كذلك في الوزارات، ويمكن للمرأة ان تنجز اكثر بكثير من العديد من الرجال ان كان في مجلس النواب والوزارات”.

وختم قائلا: “اعتبروا ان لديكن مناضل ومحارب معكن لان ايماني اننا كرجال لدينا امهات واخوات وبنات ونريد ان نراهن في اعلى المراكز، واؤكد لكن ان سعد الحريري معكن وسيبقى معكن.”

وكانت مديرة الشؤون الفنية في رئاسة مجلس الوزراء سناء سروان تحدثت بالمناسبة وشكرت بإسم المدعوات الرئيس الحريري على لفتته الطيبة، وشددت على اهمية الدور التي تقوم به المراة ، مطالبة بإعطائها حقها في السياسة والادارة وفي المجالات كافة.