الراعي استقبل فنيانوس وتلقى اتصال من وفرنجية

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس الذي رأى ان “زيارة الصرح البطريركي ضرورية لإلتماس بركة البطريرك الراعي والإستماع الى توجيهاته الحكيمة التي تشدد دوما على ضرورة خدمة الخير العام لما فيه مصلحة لبنان وابنائه”.

وقال:” نأمل ان نكون عند حسن ظن صاحب الغبطة، فهذه هي توجيهات معالي الوزير سليمان فرنجية الحريص على التنسيق باستمرار مع غبطته، ولا سيما في المواضيع الطارئة على الصعيد الوطني وخصوصا على الصعيد المسيحي.”

يشار الى انه خلال اللقاء تلقى غبطته اتصالا هاتفيا من الوزير سليمان فرنجية.