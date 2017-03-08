الصرّاف: العهد الجديد لا يرضى بمبدأ العرقلة

أشار وزير الدفاع الوطني يعقوب الصرّاف بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه برّي في عين التينة إلى أنّه تابع مع برّي “مسألة تخفيف التوتّر بين الأهالي و”اليونيفيل” في الجنوب”.

وحول الوضع الأمني في البقاع أكّد الصرّاف أنّ “برّي مصرّ على التخلّص من آفة الوضع الأمني في البقاع”.

وعن مواقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حول الجيش اللبناني، قال الصرّاف: “أنا ملتزم بكلّ حرف قاله رئيس الجمهورية وهو لم يقلّ أنّ الجيش ضعيف، لكنّنا بحاجة للكثير لنصبح أقوى”.

وعن التعيينات العسكرية قال الصرّاف: “اعترفت أمام مجلس الوزراء أنّني قصّرت فيما خصّ التعيينات الأمنية وقدّمت اعتذاري وتمّ قبوله”. مشدّدا على أنّ “العهد الجديد لا يرضى بمبدأ العرقلة”.

وفي شأن السلسلة أوضح الصرّاف أنّ “السلسلة ليست عملاً فردياً بل هي عمل تراكمي”.