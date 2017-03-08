حمادة:السلسلة ستقر عاجلا ام آجلا

اكد وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة في حديث لاذاعة “صوت لبنان – 100,3 – 100,5″، ان “السلسلة ستقر عاجلا ام آجلا”، مشيرا الى “ان مطالب المعلمين والاساتذه هي حق ويجب اعطاء هذا الحق”، مستبعدا “التطرق الى المفعول الرجعي للسلسلة اذا تخطت الالف والمئتي مليار”.

ولفت الى “انه منحاز الى المعلم”، معتبرا “انه يعمل بجهد كبير”، ومشيرا الى “ان الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد صعب جدا”.

وعن تطبيع العلاقات بين لبنان والسعودية، قال: “هذا يتوقف على المسؤولين عندنا لان بعض الاطراف استهدفت الزيارة الناجحة التي قام بها رئيس الجمهورية للسعودية، لذا اطالب الجميع بالتروي وعدم رشق الكلام المهين”.