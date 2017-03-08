دريان عرض مع سفير الجزائر الاوضاع لبنانيا وعربيا والتقى وفودا

استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، سفير الجزائر أحمد بوزيان، وتم البحث في تعزيز العلاقات بين البلدين، والتداول في الأوضاع اللبنانية والعربية.

واستقبل المفتي دريان بعد ذلك، وفدا من كلية الأمام الأوزاعي للدراسات الإسلامية ضم: عبد الفتاح كبارة، بسام عبد الحميد، بدر نوار، فوزي ادهم، وتم البحث خلال اللقاء في الأوضاع العامة.

وشكر الوفد، المفتي دريان لتعاونه ومساندته المثمرة لكلية الإمام الاوزاعي. كما اكد الوفد “تأييده وتضامنه لموقف سماحته من زيارة المرشحة للرئاسة الفرنسية مارين لوبان”.

كما استقبل دريان وفدا من اللوبي الاقتصادي العالمي برئاسة علي المصري، واستعرض الوفد مع المفتي النشاطات التي يقوم بها المجلس.

والتقى ايضا رئيس مؤسسة “أديان” الاب فادي ضو الذي بحث معه في الشؤون الدينية.