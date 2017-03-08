سليمان إلتقى الوزير خوري وطورسركيسيان : نفاد المهل سيؤدي لنفق مظلم

أكد الرئيس العماد ميشال سليمان ان الايام القليلة المتبقية كفيلة بالوصول الى انفراجات تتعلق بإقرار قانون جديد للانتخابات في حال توافرت الارادة والنية الحسنة لدى القوى المعنية، قبل نفاد المهل الدستورية والدخول في نفق دستوري مؤسف ومظلم يخلص الى التمديد أياً كان شكله، وهذا ما نخشاه ولا نرغبه.

ونبه خلال استقباله وزير الثقافة غطاس خوري من الانعكاسات السلبية الناتجة عن التجاذب على شكل القانون الانتخابي، مشدداً على ضرورة الفصل بين الملف الانتخابي والاستحقاقات الاخرى كالموازنة وسلسلة الرتب والرواتب وغيرها من الملفات الملحّة، المفترض ان تسلك طريقها الطبيعي من دون معوقات، على غرار ملف التعيينات الأمنية وقبله ملف مراسيم النفط.

وبحث الرئيس سليمان في الأوضاع المحلية مع النائب سيرج طورسركيسيان، الذي قال: « زيارة جيدة للرئيس سليمان الذي عشنا معه الظروف الصعبة حيث كانت السياسة مختلفة عن الايام الحالية، ونحن سنقف الى جانبه دائما وهو بدوره يقف الى جانبنا لا سيما واننا نتفق معه في امور عدة».

«اما في ما يتعلق اليوم بمسألة سلسلة الرتب والرواتب، فانا متعجب لماذا لا تبت الحكومة الموضوع، نحن في عهد جديد والحكومة موجودة وعليها ان تضع يدها على السلسلة، مع العلم ان لا مانع لدينا ليكون خلاص السلسلة عبر مجلس النواب، لكننا نمانع الواردات المتعلقة بالسلسلة وهي الضرائب الجديدة التي ستفرض على المجتمع، وسنكون متشددين في هذا الإطار ولن نقبل بفرض ضرائب جديدة، واكرر اننا مع السلسلة لانها موضوع حق».

وردا على سؤال قال: «علينا ان نميز موضوع قانون الانتخابات عن السلسلة التي لا مجال للتسوية في شأنها. اما في موضوع قانون الانتخاب، فيه تجاذبات عديدة ويجب ايجاد الحل في هذا الاطار، لان البلد لا يمكنه ان يسير في شكل صحيح من دون قانون انتخاب. فالنظرة والتوجه الى قانون مختلط لان المختلط يعطي الحقوق لجميع الأطراف، وكذلك الأمر فانه يريح الاحزاب الموجودة».

وعن إمكانية تأجيل الانتخابات النيابية قال: «حكام البلد يأخذون القرارات، وطبعا النواب كذلك يمكنهم اخذ القرار في هذا الشأن، وهناك مواضيع كبيرة لا يمكن تجاهلها خصوصا موضوع تاجيل الإنتخابات، لكن بمجرد ايجاد اي قانون جديد ومهما كان هذا القانون وفي جزء منه نسبي، من المؤكد انه يوجد تمديد معين لمجلس النواب».