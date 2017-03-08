فضل الله: الأديان بعناصرها المشتركة حماية للأوطان

استقبل السيد علي فضل الله وفدا من طلاب معهد علي الأكبر ووضعه في أجواء النشاطات التربوية والدراسية. وقد رحب فضل الله بالطلاب مقدرا عاليا الجهد الذي يبذلونه في دراستهم، مثنيا على الأخلاق الإيمانية التي يحملونها، وحرصهم الدائم على التفوق والتميز.

وقال: “جلوسكم على مقاعد الدراسة هو نوع من أنواع الجهاد في سبيل الله ولأجل الوطن، لأن التحدي الذي يواجهنا في هذه المرحلة، عسكريا فحسب، بل ثقافيا وعلميا، فالعالم يشهد مرحلة التنافس على من يخترع أكثر ويحقق الإنجازات العلمية”.

وأكد: “أننا لا نعيش في معزل عن الآخر في هذا البلد، بل نؤمن بالانفتاح والتواصل والتلاقي مع الجميع، لبناء وطن العدالة والقيم والمساواة، مضيفا: “نحن لا ندعو إلى التعايش بين الأديان فحسب، بل إلى التكامل فيما بينها، لأن جوهرها واحد، والعناصر المشتركة كثيرة. ومن خلال ذلك، نستطيع أن نحمي هذا الوطن، ولا سيما في هذه المرحلة الَّتي يراد لها أن تكون مرحلة الفتن والانقسامات”.

كما استقبل وفدا من “حركة لبنان الرسالة”، ضم: العميد المتقاعد خليل حلو، والعميد المتقاعد الدكتور توفيق ملحم، وجرى عرض للأوضاع في لبنان والمنطقة، وسبل تعزيز التواصل والتلاقي بين اللبنانيين، وحماية لبنان من الفتن والانقسامات.

واستقبل أيضا ممثل مؤسسة “بيرغهوف” في لبنان، فراس خير الله، الذي وضعه في أجواء عمل المؤسسة، وكيفية العمل سويا لتعزيز لغة الحوار والتواصل بين المذاهب الإسلامية عموما، وتعميم هذه اللغة على الصعيد الديني والسياسي على وجه الخصوص.

الوكالة الوطنية للاعلام