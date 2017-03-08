لقاء بين عون الرئيس وعون القائد

دلال ديب

يستقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في هذه الاثناء، قائد الجيش العماد جوزف عون، وتمنى له التوفيق بمهمته الجديدة. بدوره شكر قائد الجيش رئيس الجمهورية على ثقته التي منحه اياها.

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