من هو الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع الجديد؟

بموجب جلسة مجلس الوزراء التي عقدت بتاريخ 8/3/2017، عيّن العميد الركن سعدالله محي الدين الحمد أميناً عاماً للمجلس الأعلى للدفاع، وتمّت ترقيته الى رتبة لواء ركن، وفي ما يلي نبذة عن سيرته الذاتية:

من مواليد بلدة أكروم – قضاء عكار تاريخ 7/2/1960.

تطوّع في الجيش بصفة تلميذ ضابط بتاريخ 19/5/1983.

تخرّج في الكلّية الحربية برتبة ملازم بتاريخ 6/5/1985، وتدرّج في الترقية حتى رتبة لواء ركن اعتباراً من 8/3/2017.

حائز إجازة جامعية في العلوم العسكرية، ويتقن اللغتين الفرنسية والإنكليزية.

تابع دورات دراسية عدة في الداخل، وفي فرنسا وباكستان وسوريا.

تولّى وظائف قيادية مختلفة منها: آمر سرية مدفعية – قائد كتيبة مدفعية – رئيس أركان لواء – رئيس قسم إدارة ورعاية شؤون العسكريين في منطقة الشمال- المساعد الثاني لمدير المخابرات.

حائز الأوسمة الآتية: الأرز الوطني من رتبتي فارس وضابط، مكافحة الإرهاب، فجر الجنوب، الوحدة الوطنية، التقدير العسكري من الدرجة الفضية، الاستحقاق اللبناني من الدرجات الأولى والثانية والثالثة، الفخر العسكري من الدرجة الفضية، الميدالية التذكارية للمؤتمرات للعام 2002.

حائز تنويه العماد قائد الجيش ثماني مرّات وتهنئته إحدى وعشرين مرّة.

متأهل من السيدة رقيّة راغب ولهما ثلاثة أولاد.

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