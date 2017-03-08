هكذا هنأ سياسيو لبنان المرأة في يومها العالمي

لمناسبة اليوم العالمي للمرأة، هنأ سياسيو لبنان المرأة لهذه المناسبة، فقال رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية: “المرأة صانعة المجتمع… فلنعطها مساحة في كل المجالات لتكون رائدة على مساحة الوطن”.

وقال رئيس الحكومة سعد الحريري عبر “تويتر”: “نضيء السراي الحكومي الكبير في اليوم العالمي للمرأة، ونريد بناء لبنان مختلف يتساوى فيه المواطنون نساء ورجالا لنحقق أهداف التنمية”.

بدوره، وجه عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب غسان مخيبر “تحية الى المراة في يومها العالمي، مجدداً الالتزام بالعمل على الغاء جميع اشكال التمييز ضدها وحمايتها من كل عنف”.

أما عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب أمل أبو زيد، فنشر تغريدة عبر “تويتر”، قائلاً: “في اليوم العالمي للمرأة اتوجه بمعايدة حارة لكل امرأة في لبنان تعمل وتكافح من أجل مجتمع أفضل”.

وقال غسان مخيبر عبر “تويتر”: تحية الى المراة في يومها العالمي وتجديد الالتزام بالعمل على الغاء جميع اشكال التمييز ضدها وحمايتها من كل عنف

اما اوغاسبيان اكد ان المرأة تملك قدرات هائلة وحققت انجازات بالقطاع الخاص والمجتمع

وقال الجسر ان الإحتفال الحقيقي يكون في الممارسة اليومية التي تصون حقوق المرأة بما أمر الله، ورسوله القائل: إستوصوا بالنساء خيرا

وقال رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط : “في يوم المرأة العالمي كل التحية والتضامن مع حقوقهن في المساواة وكل التحية والتضامن مع غلوريا ابي زيد في رفع الظلم عنها”.

وقال الرئيس سليمان الى من حملتنا وتحملتنا في يومها العالمي تحية وعهد بنضال لن يستكين قبل حملها الى مراكز القرار

أما الرئيس نجيب ميقاتي فقال: “إنما النساء شقائق الرجال ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم” تحية لجميع النساء في يوم المرأة العالمي”.