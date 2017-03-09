السير الذاتية لقادة الأجهزة الأمنية والجمارك

في ما يأتي نبذة عن حياة قائد الجيش الجديد العماد جوزيف عون، من مواليد 10 كانون الثاني 1964 من بلدة العيشية في جنوب لبنان، وسكان سن الفيل قضاء المتن.

متأهل من نعمت نعمة ولديه ولدان خليل ونور.

تطوع في الجيش بصفة تلميذ ضابط وألحق في الكلية الحربية اعتباراً من 19/5/1983.

رقّي إلى رتبة ملازم اعتباراً من 6/5/1985، ثم ملازم أوّل اعتباراً من 1/7/1988. ونقيب اعتباراً من 1/1/1993، ورائد اعتباراً من 1/1/1998، ومقدم اعتباراً 1/1/2003، وعقيد ركن اعتباراً من 1/7/2007، وعميد ركن اعتباراً من 1/7/2014.

رفّي إلى رتبة عماد، وعيّن قائداً للجيش في تاريخ 8/3/2017.

كان قائداً للواء المشاة التاسع اعتباراً من 21/3/2015.

أجرى دورات عدّة في الخارج بينها دورة مشاة في الولايات المتحدة 4 مرات ودورة صاعقة في سوريا ودورة قائد كتيبة في سوريا، إلى جانب دورات عدّة في الداخل، كما شارك في ورش عمل حول المخابرات ومكافحة الارهاب وإدارة الأزمات.

{ اللواء الركن سعد الله محيي الدين الحمد الأمين العام الجديد للمجلس الأعلى للدفاع:

– من مواليد بلدة اكروم – قضاء عكار تاريخ 7/2/1960.

– تطوّع في الجيش بصفة تلميذ ضابط بتاريخ 19/5/1983.

– تخرّج في الكلية الحربية برتبة ملازم بتاريخ 6/5/1985، وتدرّج في الترقية حتى رتبة لواء ركن اعتباراً من 8/3/2017.

– حائز إجازة جامعية في العلوم العسكرية، ويتقن اللغتين الفرنسية والانكليزية.

– تابع دورات دراسية عدّة في الداخل، وفي فرنسا وباكستان وسوريا.

– تولّى وظائف قيادية مختلفة منها: آمر سرية مدفعية – قائد كتيبة مدفعية – رئيس أركان لواء.

– رئيس قسم إدارة ورعاية شؤون العسكريين في منطقة الشمال – المساعد الثاني لمدير المخابرات.

– متأهل من السيدة رقية راغب ولهما ثلاثة أولاد.

{ اللواء عماد عثمان المدير العام الجديد لقوى الأمن الداخلي:

– مواليد 1965، الزعرورية – الشوف.

– متأهل من السيدة منى نصر الدين وله ولدان.

– دخل المدرسة الحربية بتاريخ 9/1/1984 وتخرج منها برتبة ملازم بتاريخ 1/8/1986.

– تدرج في الرتب إلى أن رقي إلى رتبة لواء بتاريخ 8/3/2017، وعين مديراً عاماً لقوى الامن الداخلي.

– تدرج في الخدمة في مراكز قوى الأمن الداخلي على اختلاف أنواعها (فصائل اقليمية – مفارز سير – مفارز طوارئ – امن السجون – تدريب في معهد قوى الأمن الداخلي).

في العام 1993 التحق بسرية حرس رئاسة الحكومة آمر فصيلة مواكبة رئيس مجلس الوزراء.

وفي 2004 عين مساعد رئيس قسم الأبحاث والدروس في معهد قوى الامن الداخلي، وتولى منصب مدير مكتب وزير الداخلية والبلديات في العام 2005.

وفي العام 2008 تولى منصب رئيس فرع معلومات بيروت في شعبة المعلومات، وبعده تولى منصب قائد سرية حرس رئاسة الحكومة في عهد الرئيس سعد رفيق الحريري.

تولى منصب رئيس قسم المباحث الجنائية الخاصة في وحدة الشرطة القضائية في العام 2012.

وفي العام 2012 تولى منصب رئيس شعبة المعلومات.

{ المدير العام الجديد لأمن الدولة العميد طوني فايز صليبا:

– من مواليد بتغرين 25/5/1964.

– متأهل وله ولدان.

– دخل السلك العسكري في العام 1983.

– رقي إلى رتبة عقيد في 1/7/2005 ومن ثم إلى عميد في 1/7/2012.

– أجرى دورات عدّة في المانيا وروسيا والصين ومصر.

خدم في مفرزة طوارئ جونيه – طوارئ بعبدا – سير جونيه – معهد قوى الامن الداخلي – غرفة العمليات البحرية المشتركة.

– فصل إلى المديرية العامة لأمن الدولة اعتباراً من 21/10/1992.

ونقل إلى المديرية العامة لأمن الدولة اعتباراً من 6/4/1993.

{العميد سمير أحمد سنان نائب المدير العام لأمن الدولة:

– مواليد بلدة النميرية الجنوبية عام 1963

– متأهل من السيدة سوسن بدرالدين ولهما 3 أولاد: نغم، ديانا وعلي.

– تطوع في المدرسة الحربية بصفة تلميذ ضابط عام 1984 وتخرج منها برتبة ملازم في الجيش اللبناني عام 1986.

– تنقل في المسؤوليات في العديد من المواقع العسكرية من ألوية وأفواج تدخل، ولواء الحرس الجمهوري، ومديرية المخابرات.

– نقل من الجيش اللبناني الى المديرية العامة لأمن الدولة عام 2010.

– تابع العديد من الدورات العسكرية والامنية داخل لبنان وخارجه في الجيش اللبناني والمديرية العامة لأمن الدولة.

– عين منذ العام 2010 مديرا اقليميا لمديرية امن الدولة في محافظة النبطية وحتى تاريخه.

– عين نائباً لمدير عام أمن الدولة في جلسة مجلس الوزراء في جلسة الاربعاء 7 آذار 2017.

{ المدير العام الجديد للجمارك بدري ضاهر:

من مواليد رشميا في 14/10/1972، حائز على اجازة في الحقوق من الجامعة اللبنانية، بدأ عمله في دائرة الشؤون الادارية في المديرية العامة للجمارك اللبنانية في 3131994 بصفة مراقب مساعد متمرن وعمل مراقبا في دائرة المسافرين والسوق الحرة في مطار بيروت الدولي، ثم مراقبا في دائرة المانيفست والمخازن الجمركية في مرفأ بيروت.

تدرج في المسؤوليات، وعمل أمين سر في المديرية العامة للجمارك بين عامي 2004 و2010، وتم ترفيعه من الفئة الثالثة الى الفئة الثانية بتاريخ 30/1/2010 وعين مراقبا أول لدائرة المانيفست والمخازن الجمركية والمنطقة الحرة العمومية ثم المراقب الاول لدائرة المستودعات الجمركية والخاصة في المنطقة الحرة.

{ القاضي جورج عطية الرئيس الجديد لهيئة التفتيش المركزي:

– من مواليد باريس 1976.

– متأهل وله ولدان.

– حائز على إجازة في الحقوق من الجامعة اللبنانية، وحائز على ديبلوم القانون الخاص لشهادة الدراسات العليا من الجامعة اللبنانية – كلية الحقوق – الفرع الثاني. وكان بين العام 2009 لغاية العام 2017 قاضياً منفرداً في بيروت ورئيساً لدائرة التنفيذ ومحكمة جزاء المخالفات والسير ومحكمة تنفيذ عقود رهن الآليات.

{ غراسيا يوسف القزي عضو المجلس الأعلى للجمارك:

– من مواليد الجية 4 كانون الثاني 1972.

– متزوجة من نقولا حاوي من بتغرين.

– حائزة على إجازة في الحقوق من كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية في العام 1993 وعينت مراقب مساعد في إدارة الجمارك في هذا التاريخ، ثم رفعت الى الفئة الثالثة في العام 1998، وعينت في العام 2005 مراقب اول في إدارة الجمارك.

القاضية هيلانة اسكندر رئيسة هيئة القضايا العميد المتقاعد أسعد طفيلي رئيس المجلس الاعلى للجمارك العميد طوني صليبا مدير عام امن الدولة القاضي جورج عطية رئيس هيئة التفتيش المركزي بدري ضاهر مدير عام الجمارك اللواء عماد عثمان المدير العام لقوى الامن الداخلي غراسيا القزي عضو المجلس الاعلى للجمارك اللواء سعد الله الحمد الامين العام لمجلس الدفاع اللواء عباس ابراهيم المدير العام للامن العام