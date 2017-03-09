المطارنة الموارنة: لقانون انتخاب تحاشياً للفراغ وسلسلة رواتب عادلة لا تشكّل عبئاً على الاقتصاد

دعا المطارنة الموارنة الى الإسراع في بت قانون الانتخاب تحاشيا للوقوع في الفراغ. كما دعا الى إقرار سلسلة رتب ورواتب عادلة دون أن تشكّل عبئا على الاقتصاد الوطني.

عقد المطارنة الموارنة إجتماعهم الشهري في بكركي، برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي وفي ختام الإجتماع أصدروا بيانا تلاه المطران بولس عبد الساتر أكد على «أهمية المؤتمر الذي دعا إليه ونظمه الأزهر الشريف ومجلس حكماء المسلمين في مصر، وما خلص إليه في موضوع «الحرية والمواطنة… التنوّع والتكامل»، مثنياً على «هذه المبادرة لما لها من أهمية في تظهير خبرة لبنان والعالم العربي في العيش معا».

كما ثمّن «الإجماع المصري على شجب الجرائم التي تعرّض لها الأقباط مؤخرا وتهجيرهم من العريش في سيناء بسبب أعمال عدوانية من قبل متطرفين، ومبادرة الدولة على إيواء العائلات النازحة والعناية بأفرادها سكنا ومدرسة وفرص عمل».

ورأى في «التجاذب الحاصل في موضوع قانون الإنتخاب إشارة إلى غياب إرادة التغيير، والبحث عن رؤية مشتركة عما يبتغى من هذا القانون الذي يحتاج بالدرجة الأولى إلى رؤية سياسية تنقل البلاد إلى طور نمو جديد، وإلى معايير مستوحاة من الميثاق الوطني والدستور وهي: أن يكون على قياس الوطن، ويحفظ التعددية بتمثيل صحيح ويأتي بمن هم كفء للعمل تحت قبة البرلمان، ولتعزيز الخير العام والدفع بالبلاد إلى التقدّم والإزدهار، ويسمح للمواطنين مساءلة ممثليهم في البرلمان. والمطلوب الإسراع في بت هذا القانون تحاشيا للوقوع في الفراغ».

وتمنى «أن تدرك القوى السياسية الأخطار التي يحملها مشروع الموازنة العامة الجديد، بفرض الضرائب وزياداتها على المؤسسات الاقتصادية والشعب اللبناني، خلافا لكل قواعد الاقتصاد التي تقضي في الأزمات بتحفيز القطاع الخاص وخفض الأكلاف عن المنتجين للعودة إلى الاستثمار والنمو، وبإيجاد فرص عمل للمواطنين. وضمان ذلك يكون بوضع رؤية اقتصادية تعمل على تشجيع النهوض الاقتصادي، وتصحيح النظام الضريبي، ووقف الهدر والفساد في مؤسسات الدولة واستعادة مالها إلى الخزينة، وتفعيل الجباية، وترشيد الإنفاق، مما يسمح بإقرار سلسلة الرتب والرواتب عادلة دون أن تشكّل عبئا على الاقتصاد الوطني».

واكد «أن معالجة فضائح الفساد لا تتم من خلال إثارتها في وسائل الإعلام وحسب، بل من خلال الإحتكام إلى أجهزة الرقابة والمحاسبة والقضاء، وتحرير هذه من سطوة السياسيين والفاسدين، حتى تستعاد الثقة بمؤسسات الدولة. وهل يجوز أن تستمر الدولة عاجزة عن إيجاد حلول مستدامة لقضايا حيوية مثل النفايات والكهرباء والمياه والسير؟ فيما المجتمع اللبناني لا تنقصه المعرفة في هذه المجالات لاجتراح حلول ناجعة، والتعامل مع هذه القضايا بشكل فاعل وشفاف».

ورأى أن «ما جرى مؤخرا في مخيم عين الحلوة، ووقوع ضحايا بريئة بنتيجة التفلت الأمني، انتهاكا سافرا لسيادة الدولة اللبنانية. مؤكداً أحقية القضية الفلسطينية، لكن من ضمن احترام شرعية الدولة اللبنانية».