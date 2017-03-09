عون في الفاتيكان..هذا موعد وبرنامج الزيارة

افاد مندوب “الوكالة الوطنية للاعلام” من روما أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سوف يتوجه إلى الفاتيكان في الخامس عشر من الشهر الحالي للقاء قداسة الحبر الأعظم البابا فرنسيس يوم الخميس الواقع في السادس عشر من الحالي ، لتكون هذه الزيارة المرتقبة نقطة انطلاق لزيارة باقي الدول الأوروبية الكبرى .

كما يلتقي عون بأمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بارولين بحضور كبار المسؤولين الفاتيكانيين. ويشارك بعد الظهر في قداس إلهي يقام في كنيسة مار مارون في المعهد الحبري البطريركي في روما يترأسه المطران فرانسوا عيد المعتمد البطريركي لدى الكرسي الرسولي ورئيس المعهد في روما.

يلي ذلك، حفل استقبال في المعهد الماروني يقيمه على شرف رئيس الجمهورية القائم باعمال سفارة لبنان لدى الكرسي الرسولي البير سماحة بحضور أبناء الجالية اللبنانية في روما وفعاليات دينية و مدنية فاتيكانية ودبلوماسية.