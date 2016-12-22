سجّلت حركة مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت في 21/12/2016: 185 حركة طيران و21691 راكباً، توزّعت على الشكل التالي:

حركة الطائرات: هبوط 95 رحلة، إقلاع 90 رحلة.

حركة الركاب: وصول: 12826 راكباً، مغادرة: 8865 راكباً، وترانزيت: لا أحد.

{ بطريرك انطاكيا وسائر المشرق للملكيين الروم الكاثوليك غريغوريوس الثالث لحام غادر إلى القاهرة.

{ وزير خارجية فرنسا جان مارك ايرولت غادر إلى باريس.

{ النائب ياسين جابر غادر إلى لندن.

{ النائب أنور الخليل غادر إلى لندن.

{ الوزير السابق محمد المشنوق غادر إلى باريس.

{ الوزير السابق فيصل كرامي عاد من الدوحة.

{ الوزير السابق سامي منقارة غادر إلى باريس.

{ الوزير السابق جان لوي قرداحي عاد من جنيف.

{ سفير إيطاليا في لبنان ماسيمو ماروتي غادر إلى روما.

{ مفتي جبل لبنان الشيخ محمّد علي الجوزو غادر إلى القاهرة.

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