سجّلت حركة مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت في 26/12/2016: 182 حركة طيران و21436 راكباً، توزّعت على الشكل التالي:
حركة الطائرات: هبوط 87 رحلة، إقلاع 95 رحلة.
حركة الركاب: وصول: 9908 راكباً، مغادرة: 11528 راكباً، وترانزيت: لا أحد.
{ كاثوليكوس الأرمن الارثوذكس ارام الأوّل كيشيشيان عاد من دبي.
{ الرئيس فؤاد السنيورة غادر إلى القاهرة.
{ النائب ياسين جابر عاد من لندن.
{ النائب اميل رحمة غادر إلى لندن.
{ الوزيرالسابق محمّد المشنوق عاد من باريس.
{ الوزير السابق عبد المطلب حناوي غادر إلى أبو ظبي.
{ الوزير السابق وائل أبو فاعور عاد من باريس.
{ الوزير السابق اشرف ريفي غادر إلى باريس.
{ الوزير السابق مصطفى درنيقة عاد من أبو ظبي.
{ الوزير السابق آلان طابوريان غادر إلى جنيف.
{ الوزير السابق ريمون عودة عاد من باريس.
{ الوزير السابق باسم السبع عاد من باريس.
{ النائب السابق باسم يموت غادر إلى باريس.
{ النائب السابق هاغوب قصارجيان غادر إلى باريس.
{ النائب السابق منصور غانم البون غادر إلى دبي.
{ مدير مكتب الرئيس سعد الحريري، نادر الحريري غادر إلى باريس.
{ أمين عام تيّار المستقبل أحمد الحريري غادر إلى اسطنبول.
{ أمين عام اتحاد المصارف العربية وسام فتوح غادر إلى القاهرة.
{ الأمينة التنفيذية للاسكوا ريما خلف عادت من عمان.
{ سفير الإمارات في لبنان حمد سعيد الشامسي عاد من دبي.
{ سفير الأردن في لبنان نبيل مصاروه عاد من دبي.
{ وفد من الصندوق الكويتي برئاسة محمّد عبد العال غادر الى الكويت.