سجّلت حركة مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت في 26/12/2016: 182 حركة طيران و21436 راكباً، توزّعت على الشكل التالي:

حركة الطائرات: هبوط 87 رحلة، إقلاع 95 رحلة.

حركة الركاب: وصول: 9908 راكباً، مغادرة: 11528 راكباً، وترانزيت: لا أحد.

{ كاثوليكوس الأرمن الارثوذكس ارام الأوّل كيشيشيان عاد من دبي.

{ الرئيس فؤاد السنيورة غادر إلى القاهرة.

{ النائب ياسين جابر عاد من لندن.

{ النائب اميل رحمة غادر إلى لندن.

{ الوزيرالسابق محمّد المشنوق عاد من باريس.

{ الوزير السابق عبد المطلب حناوي غادر إلى أبو ظبي.

{ الوزير السابق وائل أبو فاعور عاد من باريس.

{ الوزير السابق اشرف ريفي غادر إلى باريس.

{ الوزير السابق مصطفى درنيقة عاد من أبو ظبي.

{ الوزير السابق آلان طابوريان غادر إلى جنيف.

{ الوزير السابق ريمون عودة عاد من باريس.

{ الوزير السابق باسم السبع عاد من باريس.

{ النائب السابق باسم يموت غادر إلى باريس.

{ النائب السابق هاغوب قصارجيان غادر إلى باريس.

{ النائب السابق منصور غانم البون غادر إلى دبي.

{ مدير مكتب الرئيس سعد الحريري، نادر الحريري غادر إلى باريس.

{ أمين عام تيّار المستقبل أحمد الحريري غادر إلى اسطنبول.

{ أمين عام اتحاد المصارف العربية وسام فتوح غادر إلى القاهرة.

{ الأمينة التنفيذية للاسكوا ريما خلف عادت من عمان.

{ سفير الإمارات في لبنان حمد سعيد الشامسي عاد من دبي.

{ سفير الأردن في لبنان نبيل مصاروه عاد من دبي.

{ وفد من الصندوق الكويتي برئاسة محمّد عبد العال غادر الى الكويت.