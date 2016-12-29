سجّلت حركة مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت في 28/12/2016: 189 حركة طيران و22476 راكباً، توزّعت على الشكل التالي:
حركة الطائرات: هبوط 96 رحلة، إقلاع 93 رحلة.
حركة الركاب: وصول: 10815 راكباً، مغادرة: 11661 راكباً، وترانزيت: لا أحد.
{ النائب هادي حبيش غادر إلى باريس.
{ النائب وائل أبو فاعور غادر إلى روما.
{ النائب ناجي غاريوس غادر إلى اسطنبول.
{ أمين عام تيّار المستقبل أحمد الحريري عاد من اسطنبول.
{ النائب السابق صلاح حنين عاد من تركيا.
{ النائب السابق منصور غانم البون عاد من دبي.
{ رئيس حركة الاستقلال ميشال معوض غادر إلى باريس.
سفر ميمونمحمد البطل
سجّلت حركة مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت في 28/12/2016: 189 حركة طيران و22476 راكباً، توزّعت على الشكل التالي: