سجّلت حركة مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت في 28/12/2016: 189 حركة طيران و22476 راكباً، توزّعت على الشكل التالي:

حركة الطائرات: هبوط 96 رحلة، إقلاع 93 رحلة.

حركة الركاب: وصول: 10815 راكباً، مغادرة: 11661 راكباً، وترانزيت: لا أحد.

{ النائب هادي حبيش غادر إلى باريس.

{ النائب وائل أبو فاعور غادر إلى روما.

{ النائب ناجي غاريوس غادر إلى اسطنبول.

{ أمين عام تيّار المستقبل أحمد الحريري عاد من اسطنبول.

{ النائب السابق صلاح حنين عاد من تركيا.

{ النائب السابق منصور غانم البون عاد من دبي.

{ رئيس حركة الاستقلال ميشال معوض غادر إلى باريس.