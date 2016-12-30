سجّلت حركة مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت في 29/12/2016: 214 حركة طيران و24605 ركاب، توزّعت على الشكل التالي:
حركة الطائرات: هبوط 106 رحلة، إقلاع 108 رحلة.
حركة الركاب: وصول: 12119 راكباً، مغادرة: 12338 راكباً، وترانزيت: 148 راكباً.
{ الرئيس فؤاد السنيورة عاد من القاهرة.
{ وزير العدل سليم جريصاتي غادر إلى باريس.
{ وزير المال علي حسن خليل غادر إلى دبي.
{ وزير التربية مروان حمادة غادر إلى ميلانو.
{ النائب محمّد الصفدي غادر إلى فيينا.
{ النائب إبراهيم كنعان غادر إلى لندن.
{ النائب نعمة طعمة غادر إلى لندن.
{ النائب محمّد الحجار غادر إلى جنيف.
{ النائب انطوان زهرة غادر عن طريق دبي.
{ النائب عمار حوري غادر إلى القاهرة.
{ الوزير السابق جان لوي قرداحي غادر إلى جنيف.
{ الوزير السابق أشرف ريفي عاد من المغرب.
{ الوزيرة السابقة أليس شبطيني عادت من جنيف.