سجّلت حركة مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت في 2/1/2017: 253 حركة طيران و30396 راكباً، توزّعت على الشكل التالي:

حركة الطائرات: هبوط 125 رحلة، إقلاع 128 رحلة.

حركة الركاب: وصول: 13989 راكباً، مغادرة: 16407 ركاب، وترانزيت: لا أحد.

{ نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن ناصر جوده وصل من عمان صباحاً على متن طائرة خاصة وغادر عائداً إليها مساءً.

{ النائب روبير غانم عاد من القاهرة.

{ النائب عمار حوري عاد من القاهرة.

{ النائب محمّد قباني عاد من دبي.

{ النائب علي خريس غادر إلى اسطنبول.

{ النائب وائل أبو فاعور عاد من إيطاليا.

{ النائب رياض رحال غادر إلى دبي.

{ النائب نعمة طعمة عاد من لندن.

{ الوزير السابق مصطفى درنيقة غادر إلى أبو ظبي.

{ الوزير السابق عبد المطلب حناوي عاد من أبو ظبي.

{ الوزير السابق فريد هيكل الخازن غادر إلى باريس.

{ الوزير السابق شربل نحاس عاد من باريس.

{ الوزير السابق موريس صحناوي عاد من باريس.

{ الوزير السابق غسّان سلامة وصل من باريس.

{ الوزير السابق سليم الصايغ عاد من باريس.

{ النائب السابق انطوان اندراوس عاد من اسطنبول.

{ أمين عام اتحاد المصارف العربية وسام فتوح غادر إلى دبي.

{ أمين عام تيّار المستقبل أحمد الحريري عاد من دبي.

{ رئيس المركز العربي لطب العيون د. عاكف المغربي غادر إلى القاهرة.