سجّلت حركة مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت في 2/1/2017: 253 حركة طيران و30396 راكباً، توزّعت على الشكل التالي:
حركة الطائرات: هبوط 125 رحلة، إقلاع 128 رحلة.
حركة الركاب: وصول: 13989 راكباً، مغادرة: 16407 ركاب، وترانزيت: لا أحد.
{ نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن ناصر جوده وصل من عمان صباحاً على متن طائرة خاصة وغادر عائداً إليها مساءً.
{ النائب روبير غانم عاد من القاهرة.
{ النائب عمار حوري عاد من القاهرة.
{ النائب محمّد قباني عاد من دبي.
{ النائب علي خريس غادر إلى اسطنبول.
{ النائب وائل أبو فاعور عاد من إيطاليا.
{ النائب رياض رحال غادر إلى دبي.
{ النائب نعمة طعمة عاد من لندن.
{ الوزير السابق مصطفى درنيقة غادر إلى أبو ظبي.
{ الوزير السابق عبد المطلب حناوي عاد من أبو ظبي.
{ الوزير السابق فريد هيكل الخازن غادر إلى باريس.
{ الوزير السابق شربل نحاس عاد من باريس.
{ الوزير السابق موريس صحناوي عاد من باريس.
{ الوزير السابق غسّان سلامة وصل من باريس.
{ الوزير السابق سليم الصايغ عاد من باريس.
{ النائب السابق انطوان اندراوس عاد من اسطنبول.
{ أمين عام اتحاد المصارف العربية وسام فتوح غادر إلى دبي.
{ أمين عام تيّار المستقبل أحمد الحريري عاد من دبي.
{ رئيس المركز العربي لطب العيون د. عاكف المغربي غادر إلى القاهرة.
سفر ميمونمحمد البطل
سجّلت حركة مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت في 2/1/2017: 253 حركة طيران و30396 راكباً، توزّعت على الشكل التالي: