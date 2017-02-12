سجّلت حركة مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت في 11/2/2017: 158 حركة طيران و17985 راكباً، توزّعت على الشكل التالي:

حركة الطائرات: هبوط 78 رحلة، إقلاع 80 رحلة.

حركة الركاب: وصول: 8114 راكباً، مغادرة: 9871 راكباً، وترانزيت: لا أحد.

{ وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون عاد من مرسيليا.

{ النائب عبد اللطيف الزين عاد من مرسيليا.

{ النائب ياسين جابر غادر إلى لندن.

{ الوزير السابق جوزيف شاوول غادر إلى باريس.

{ الوزير السابق فيصل كرامي غادر إلى لندن.

{ الوزير السابق فريد هيكل الخازن غادر إلى دبي.

{ النائب السابق راجي أبي حيدر عاد من جنيف.

{ النائب السابقة ميرنا البستاني عادت من مرسيليا.

{ مدير عام «دار الصياد» إلهام سعيد فريحة عادت من أبوظبي.

{ وزيرة الشؤون الاجتماعية الفرنسية ماريسول تورين غادرت إلى باريس.

{ مدير عام وزارة المال آلان بيفاني عاد من دبي.

{ رئيس «حركة الاستقلال» ميشال معوّض غادر إلى لندن.

{ عضو مجلس الشورى القطري محمد الكبيسي غادر إلى الدوحة.