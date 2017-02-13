سجّلت حركة مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت في 12/2/2017: 166 حركة طيران و17838 راكباً، توزّعت على الشكل التالي:

حركة الطائرات: هبوط 83 رحلة، إقلاع 83 رحلة.

حركة الركاب: وصول: 9086 راكباً، مغادرة: 8752 راكباً، وترانزيت: لا أحد.

{ النائب سيمون أبي رميا غادر إلى نيس.

{ النائب نعمة طعمة غادر إلى جدّة.

{ النائب نديم الجميّل عاد من باريس.

{ النائب السابق روبير فاضل عاد من جنيف.

{ مفتي موسكو الدار عليوتيدنوف وصل من موسكو.

{ سفير الكويت عبد العال القناعي غادر إلى الكويت.

{ سفير ارتيريا محمّد عمر محمود وصل من الرياض.

{ عضو مجلس الأعيان الأردني محمود النعيمات غادر إلى عمان.