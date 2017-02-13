سجّلت حركة مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت في 12/2/2017: 166 حركة طيران و17838 راكباً، توزّعت على الشكل التالي:
حركة الطائرات: هبوط 83 رحلة، إقلاع 83 رحلة.
حركة الركاب: وصول: 9086 راكباً، مغادرة: 8752 راكباً، وترانزيت: لا أحد.
{ النائب سيمون أبي رميا غادر إلى نيس.
{ النائب نعمة طعمة غادر إلى جدّة.
{ النائب نديم الجميّل عاد من باريس.
{ النائب السابق روبير فاضل عاد من جنيف.
{ مفتي موسكو الدار عليوتيدنوف وصل من موسكو.
{ سفير الكويت عبد العال القناعي غادر إلى الكويت.
{ سفير ارتيريا محمّد عمر محمود وصل من الرياض.
{ عضو مجلس الأعيان الأردني محمود النعيمات غادر إلى عمان.
سفر ميمونموقع اللواء
سجّلت حركة مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت في 12/2/2017: 166 حركة طيران و17838 راكباً، توزّعت على الشكل التالي: