سجّلت حركة مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت في 14/2/2017: 159 حركة طيران و14103 ركّاب، توزّعت على الشكل التالي:
حركة الطائرات: هبوط 81 رحلة، إقلاع 87 رحلة.
حركة الركاب: وصول: 7399 راكباً، مغادرة: 6704 ركّاب، وترانزيت: لا أحد.
{ النائب إبراهيم كنعان عاد من لندن.
{ الوزير السابق فيصل كرامي عاد من لندن.
{ الوزير السابق بسّام يمين عاد من دبي.
{ الوزير السابق جهاد أزعور غادر إلى أربيل.
{ النائب السابق باسم يموت غادر إلى القاهرة.
{ النائب السابق راجي أبي حيدر غادر إلى الدمام.
{ الممثّل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان فيليب لازاريني وصل من جنيف.