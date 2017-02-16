سجّلت حركة مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت في 14/2/2017: 159 حركة طيران و14103 ركّاب، توزّعت على الشكل التالي:

حركة الطائرات: هبوط 81 رحلة، إقلاع 87 رحلة.

حركة الركاب: وصول: 7399 راكباً، مغادرة: 6704 ركّاب، وترانزيت: لا أحد.

{ النائب إبراهيم كنعان عاد من لندن.

{ الوزير السابق فيصل كرامي عاد من لندن.

{ الوزير السابق بسّام يمين عاد من دبي.

{ الوزير السابق جهاد أزعور غادر إلى أربيل.

{ النائب السابق باسم يموت غادر إلى القاهرة.

{ النائب السابق راجي أبي حيدر غادر إلى الدمام.

{ الممثّل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان فيليب لازاريني وصل من جنيف.