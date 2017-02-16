سجّلت حركة مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت في 15/2/2017: 166 حركة طيران و16164 راكباً، توزّعت على الشكل التالي:
حركة الطائرات: هبوط 84 رحلة، إقلاع 82 رحلة.
حركة الركاب: وصول: 8570 راكباً، مغادرة: 7594 راكباً، وترانزيت: لا أحد.
{ بطريرك السريان الكاثوليك اغناطيوس يوسف الثالث يونان غادر إلى روما.
{ النائب ياسين جابر عاد من لندن.
{ النائب سيمون أبي رميا عاد من دبي.
{ رئيس جمعية الهلال الأحمر في الكويت د. هلال الساير وصل من الكويت.
{ عضو مجلس الشورى السعودي عيسى الغيث غادر إلى الرياض.
{ وليد الخطيب من البنك الإسلامي غادر إلى جدّة.
سفر ميمونموقع اللواء
سجّلت حركة مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت في 15/2/2017: 166 حركة طيران و16164 راكباً، توزّعت على الشكل التالي: