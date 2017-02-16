سجّلت حركة مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت في 15/2/2017: 166 حركة طيران و16164 راكباً، توزّعت على الشكل التالي:

حركة الطائرات: هبوط 84 رحلة، إقلاع 82 رحلة.

حركة الركاب: وصول: 8570 راكباً، مغادرة: 7594 راكباً، وترانزيت: لا أحد.

{ بطريرك السريان الكاثوليك اغناطيوس يوسف الثالث يونان غادر إلى روما.

{ النائب ياسين جابر عاد من لندن.

{ النائب سيمون أبي رميا عاد من دبي.

{ رئيس جمعية الهلال الأحمر في الكويت د. هلال الساير وصل من الكويت.

{ عضو مجلس الشورى السعودي عيسى الغيث غادر إلى الرياض.

{ وليد الخطيب من البنك الإسلامي غادر إلى جدّة.