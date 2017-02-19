سجّلت حركة مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت في 18/2/2017: 156 حركة طيران و17723 راكباً، توزّعت على الشكل التالي:

حركة الطائرات: هبوط 76 رحلة، إقلاع 80 رحلة.

حركة الركاب: وصول: 7331 راكباً، مغادرة: 10388 راكباً، وترانزيت: 4 ركّاب.

{ الوزير السابق جوزيف شاوول عاد من باريس.

{ النائب السابق باسم يموت عاد من القاهرة.

{ وزيرة السياحة والآثار في الأردن لينا عناب وصلت من عمّان.

{ مدير عام وزارة الزراعة لويس لحود غادر إلى دبي.

{ المطران رافايل ميناسيان غادر إلى يريفان.

{ رئيس جمعية الهلال الأحمر الكويتي د. هلال الساير غادر إلى الكويت.

{ الرئيس اليمني السابق علي ناصر محمّد وصل من دبي.