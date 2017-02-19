سجّلت حركة مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت في 18/2/2017: 156 حركة طيران و17723 راكباً، توزّعت على الشكل التالي:
حركة الطائرات: هبوط 76 رحلة، إقلاع 80 رحلة.
حركة الركاب: وصول: 7331 راكباً، مغادرة: 10388 راكباً، وترانزيت: 4 ركّاب.
{ الوزير السابق جوزيف شاوول عاد من باريس.
{ النائب السابق باسم يموت عاد من القاهرة.
{ وزيرة السياحة والآثار في الأردن لينا عناب وصلت من عمّان.
{ مدير عام وزارة الزراعة لويس لحود غادر إلى دبي.
{ المطران رافايل ميناسيان غادر إلى يريفان.
{ رئيس جمعية الهلال الأحمر الكويتي د. هلال الساير غادر إلى الكويت.
{ الرئيس اليمني السابق علي ناصر محمّد وصل من دبي.
سفر ميمونموقع اللواء
سجّلت حركة مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت في 18/2/2017: 156 حركة طيران و17723 راكباً، توزّعت على الشكل التالي: