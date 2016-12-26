هذه هي حصيلة حوادث السير منذ 2012 “كفانا بقى”

في اطار رسالتها التوعوية، نبهت “غرفة التحكم المروري” السائقين على طريقتها من مخاطر الصدامات المرورية، وكتبت على اللوحات الارشادية مجموع قتلى الحوادث منذ العام 2012.

وكتب “غرفة التحكم” على لوحاتها “2012 لغاية 2016 حوالي 3000 قتيل و29 ألف و500 جريح نتيجة الصدمات المرورية “#كفانا_بقى”.