إضراب عن الطعام في سجن الأمن العام

ينفّذ خمسون موقوفاً من الجنسيّة السوريّة منذ ثلاثة أيّام إضراباً عن الطعام بسبب عدم إحالتهم الى القضاء على الرغم من مرور فترة طويلة على توقيفهم، وفق ما أفادت المحامية ديالا شحادة. التي أشارت إلى أنّه لم تتمّ الاستجابة لمطالب بعض الموقوفين بالتواصل مع أهلهم أو محاميهم.

وتشير المعلومات الى أنّ الإضراب بدأ في إحدى الزنزانات يوم الجمعة الماضي، ثمّ انتقل الى زنزانات أخرى، وقد تعامل معظم الضبّاط المناوبين في السجن بطريقة وديّة مع الموقوفين طالبين منهم تعليق الإضراب لعدم تعريض صحتهم للخطر. تجدر الإشارة الى أنّ بعض المضربين عن الطعام سبق أن صدرت أحكام بإخلاء سبيلهم، من دون أن تنفّذ حتى الآن ولأسباب يجهلها الموقوفون.