بعد اغتيال العريف القاق ثأراً.. مداهمات في القصر

بعد اغتيال العريف علي القاق ثأراً لمقتل المطلوب هادي محمد جعفر في كمين كانت تعدّه مخابرات الجيش في مدينة الهرمل في 18 أيلول الماضي، نفّذ الجيش اللبناني فجر أمس، حملة مداهمة لمنازل في بلدة القصر الحدودية بحثا عن القتلة.

ووزعت قيادة الجيش – مديرية التوجيه بيانا حول المداهمات جاء فيه: «دهمت قوة من الجيش فجر اليوم(أمس)، منازل عدد من المطلوبين في منطقة القصر – الهرمل، والمشتبه في علاقتهم بالعمل الإجرامي الذي استهدف العريف في الجيش علي ماجد القاق خلال وجوده بمأذونية في محلة السيدة زينب – دمشق وأدى إلى استشهاده. وقد تمكنت القوة من توقيف شخصين، وضبطت بحوزتهما كمية من الأسلحة الفردية والذخائر والأعتدة العسكرية المتنوعة.

وتؤكد هذه القيادة أن الجيش لن يسكت عن هذا العمل الإجرامي الجبان، وسيلاحق القائمين به والمحرضين عليه أينما كانوا، حتى إلقاء القبض عليهم وتقديمهم إلى العدالة».

وفي السياق، نعت قيادة الجيش – مديرية التوجيه، العريف علي ماجد القاق الذي استشهد جرّاء تعرّضه لإطلاق نار من قبل مسلحين خلال وجوده بمأذونية في منطقة السيدة زينب – دمشق، وفي ما يلي نبذة عن حياة الشهيد:

– من مواليد 24/11/1986 السفري – قضاء بعلبك – الهرمل.

– مددت خدماته في الجيش اعتبارا من 11/9/2008، ثم نقل الى الخدمة الفعلية بتاريخ 23/1/2010.

– حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

– حائز تهنئة وزير الداخلية والبلديات. – متأهل من دون أولاد.