توقيف أحد أفراد عصابات لسرقة السيارات في حي السلم

أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ أصدرته عن أنّه «بتاريخ 24/12/2016 وفي محلة حي السلم – حي الجامعة، ونتيجة للمتابعة والرصد، تمكن عناصر مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية في وحدة الشرطة القضائية، وبناءً على إشارة القضاء المختص من توقيف أحد أفراد عصابات سرقة السيارات التي تنشط في منطقة ساحل المتن الشمالي، ويدعى (ع. د. مواليد عام 1971، لبناني). وبالتحقيق معه اعترف بقيامه بالعديد من سرقة السيارات، وذلك بالإشتراك مع أشخاص آخرين، العمل جار توقيفهم».

وضمن إطار مهام حفظ الأمن والنظام ومكافحة الجريمة بمختلف أنواعها، أعلنت المديرية في بيان، عن أن «قطعات قوى الأمن الداخلي تمكنت اعتبارا من 20/12/2016 ولغاية صباح 27/12/2016 من توقيف 434 شخصا، وذلك لإرتكابهم أفعالا جرمية على جميع الأراضي اللبنانية، ومطلوبين للقضاء بموجب مذكرات وأحكام عدلية مختلفة».

من جهتها، أعلنت المديرية العامة للأمن العام في بيان أصدرته عن أنّ «الاجهزة المعنية في المديرية العامة للأمن العام قامت خلال الفترة الممتدة من تاريخ 17/12/2016 لغاية 23/12/2016، وبإشراف النيابات العامة، بتوقيف عدد من الأشخاص بتهم إرتكاب أفعال جرمية. بعد انتهاء التحقيق مع الموقوفين احيلوا جميعا الى القضاء المختص.