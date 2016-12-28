قيادة الجيش أعلنت عن مراسم تشييع العريف الشهيد علي القاق

أعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان عن مراسم تشييع العريف الشهيد علي القاق وفقاً للآتي:تجرى مراسم التكريم اللازمة لدى إخراج الجثمان من مستشفى الرئيس الياس الهراوي الحكومي – زحلة بتاريخه الساعة 9.00، ثم ينقل الجثمان إلى بلدة السفري – بعلبك، حيث يقام المأتم الساعة 13.00، ويوارى الثرى في جبانة البلدة وتقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة اسبوع في منزل والد الشهيد الكائن في البلدة المذكورة.