قيادة الجيش أعلنت عن مراسم تشييع العريف الشهيد علي القاق

أعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان عن مراسم تشييع العريف الشهيد علي القاق وفقاً للآتي:تجرى مراسم التكريم اللازمة لدى إخراج الجثمان من مستشفى الرئيس الياس الهراوي الحكومي – زحلة بتاريخه الساعة 9.00، ثم ينقل الجثمان إلى بلدة السفري – بعلبك، حيث يقام المأتم الساعة 13.00، ويوارى الثرى في جبانة البلدة وتقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة اسبوع في منزل والد الشهيد الكائن في البلدة المذكورة.
أخبار متفرقة
- اللواءالتحكم المروري: تعطل شاحنة على طريق عاريا صعوداً باتجاه الكحالة تسبب بازدحام مروري بالاتجاهين
- اللواءالوزير جان اوغاسبيان لـ”الجديد”: الأجواء في مجلس الوزراء ممتازة من ناحية الأولويات التي وضعت ومداخلات الأمس كانت منتظرة لأن المحاسبة امر ضروري لتحسين الأداء السياسي للحكومة.
- اللواءبدء توافد النواب الى ساحة النجمة
- اللواءوصول الادلة الجنائية الى بلدة العين لكشف ملابسات الانفجار
- اللواءانتظروا المفاجأة…العواصف في طريقها نحو لبنان!
- اللواء4 قتلى وأكثر من 20 مصابا في حادث تصادم بين قطار وحافلة بتونس
- اقتصادارتفاع سعر صفيحة البنزين والمازوت 300 ليرة
- اللواءقوى الامن: حاجز رياق – تل عمارة أوقف كلا من (ع.ع.) و (م.ش.) لحيازتهما كمية من حشيشة الكيف وكمية من مادة الكوكايين
- اللواءالسيسي: ادعو رجال الأعمال للوقوف بجانب مصر مدة 6 شهور فقط والأمور ستتحسن
- لبنانالمعلوف: يجب أن يكون هناك حوار وطني جدّي حول كيفية التعاطي مع سلاح “حزب الله”