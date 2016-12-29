تمديد تراخيص حمل

أصدرت وزارة الدفاع الوطني قراراً حمل الرقم 8933/ود، يتعلق بتمديد صلاحية تراخيص حمل الأسلحة الصادرة عن العام 2016، جاء فيه:

– المادة الأولى: تمدد صلاحية تراخيص الأسلحة التالية والصادرة عن العام 2016 حتى تاريخ 31/1/2017:

تراخيص حمل السلاح صفة خاصة الممنوحة لمرافقي الوزراء والنواب الحاليين والسابقين ولرؤساء الأحزاب ورؤساء الطوائف الدينية وموظفي السفارات الأجنبية.

– تراخيص حمل السلاح صفة خاصة.

– تراخيص حمل السلاح صفة دبلوماسية.

– المادة الثانية: يبقى مجمدا مفعول جميع تراخيص حمل الأسلحة بما فيها الدبلوماسية في مدينة طرابلس، باستثناء تراخيص حمل السلاح صفة خاصة الممنوحة لمرافقي الوزراء والنواب الحاليين والسابقين ولرؤساء الأحزاب ورؤساء الطوائف الدينية ولموظفي السفارات الأجنبية عندما يكونون برفقة الشخصية فقط.

المادة الثالثة: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ 1/1/2017.