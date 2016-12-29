3 جرحى بحادث سير وعملية

أفادت غرفة التحكم المروري عن سقوط ثلاثة جرحى فجر أمس، نتيجة تصادم بين سيارتين على طريق داخلية في قب الياس نقلوا الى مستشفى البقاع – شتورا للمعالجة.

وعلى الطريق الذي يربط بين بلدة بخعون – الضنية وحي بشطايل المجاور، انقلبت شاحنة نقل «بيك أب» واقتصرت الاضرار على الماديات.

ودفع الحادث بالأهالي إلى مناشدة المعنيين «إقامة حاجز باطوني أو ترابي على جانب الطريق الذي يسلكه المئات يوميا، بعدما تكررت حوادث إنقلاب السيارات والآليات في الآونة الأخيرة».

وفي سياق آخر، وعلى طريق الجومة – الدريب في منطقة وادي الاسطوان – عكار، تعرّض ثلاثة شبان من بلدة الدورة هم: (و.ض)، (ز.ح)، (ا.ح) الى عملية سلب.

وفي التفاصيل، فقد قام ثلاثة مسلحين ملثمين بإجبار الشبان الثلاثة بقوة السلاح على مغادرة سيارة الرابيد التي كانوا يستقلونها، كما جردوهم من هواتفهم الخلوية وفروا. وقد حضرت الى المكان دوريات للجيش وقوى الامن الداخلي وبوشرت التحقيقات لكشف ملابسات الحادث.