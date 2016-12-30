بصبوص يهنىء عنصراً في قوى الأمن جنَّب بنك الاعتماد السطو 

اتصل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص بالعنصر الذي احبط عملية السطو التي تعرّض لها مصرف «الاعتماد اللبناني» في محلة جادة السيد هادي نصرالله، وهنّأه على شجاعته الباهرة وإندفاعه، كما دعاه الى مكتبه لتكريمه بحضور رؤسائه.

وكان مسلحان قد أقدما على اقتحام بنك «الاعتماد اللبناني» عند اوتوستراد السيد هادي نصر الله – مقابل سناك الآغا، مطلقين النار.

وقد صودف وجود عسكري في قوى الامن الداخلي، خارج المصرف الذي سمع أصوات الرصاص وصراخ الحراس والموظفين، فسارع الى الداخل مطلقا النار باتجاه المسلحين اللذين واجهاه بعيارات نارية. وتمكن العسكري من قتل احدهما ويدعى (عمار علي زعيتر مواليد بعلبك 1994) وجرح الآخر ويدعى (حسن حسين شعيب مواليد 1994) الذي نقل الى فصيلة برج البراجنة لإخضاعه للتحقيق.