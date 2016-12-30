تغريم الاخبار والامين وسعود في دعوى شربل سليمان ضدهم

صدر بتاريخ 27/12/2016 الحكم النهائي عن محكمة التمييز الجزائية الناظرة استئنافا في دعاوى المطبوعات برئاسة القاضي جان عيد في الدعوى المقامة من قبل الدكتور شربل ميشال سليمان ضد كل من شركة أخبار بيروت (جريدة الأخبار) وابراهيم الأمين وغسان سعود بصفته كاتب المقال: “جنسيات… ساعات… ألماس للبيع!” بتاريخ 11/4/2015 عدد رقم 2564، وقد قضى بالاتي:

“- إدانة كل من السيد ابراهيم الأمين والسيد غسان سعود بجنحة نشر خبر كاذب وجنحة الذم، وتغريم كل منهما عن كل جنحة من الجنحتين بمبلغ 3 ملايين ليرة لبنانية (حق عام).

– إلزام ابراهيم الأمين وغسان سعود بدفع مبلغ 4 ملايين ليرة لبنانية كتعويض معنوي للمدعي.

-نشر خلاصة معبرة عن هذا القرار في جريدة الأخبار.

– تدريك المدعى عليهم الرسوم والمصاريف كافة”.