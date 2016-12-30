سرقة الإعتماد اللبناني في الضاحية ومقتل أحد المنفذين

تعرض بنك الإعتماد اللبناني في على أوتوستراد السيد هادي نصرالله في الضاحية الجنوبية لبيروت، لمحاولة سطو لكن الأجهزة الأمنية أحبطها.

واشارت المعلومات الاولية الى ان القوى اﻻمنية اطلقت النار على السارقين، فقتلت أحدهم واصابة آخر برجله أثر محاولتهم الهرب من امام البنك.