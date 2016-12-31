توقيف 12 شخصاً مطلوباً وبحوزتهم مواد مخدرة عند حاجز رياق – تل عمارة

صــدر عـن المديريـة العامـة لقـوى الأمـن الداخلــي ـ شعبـــة العلاقـــات العامـــــــــة

البلاغ التالي:

بتاريخ 30/12/2016، تمكن عناصر حاجز ريّاق – تل عمارة في وحدة الدرك الإقليمي، وفي خلال مدّة زمنية وجيزة لا تتجاوز خمس ساعات، من توقيف /12/ شخصاً من المطلوبين للقضاء وآخرين ضُبط بحوزتهم مواد مخدّرة، وذلك على الشكل التالي:

1- ي. ق. (١٩84)، ضُبط بحوزته حوالي /٥٠/ غ. من مادة السيلفيا.

٢- ج. ا. (١٩٩٥) و – أ. س. (١٩٩٤) لحيازتهما حوالي غرامين من الكوكايين و خمسة غرامات من حشيشة الكيف.

٣- ش. ش. (١٩٨٥) و – ب. ب. (١٩٨٠) لحيازتهما حوالي غرامين من الكوكايين.

٤- ج. ب. (١٩٦٣) و – س. ب. (١٩٦٣) ضُبط بحوزتهما حوالي غرامين من الكوكايين.

٥- ع. م. (١٩٨٧)، ضبط بحوزته حوالي خمسة غرامات من باز الكوكايين و حوالي خمسة غرامات من مادة السيلفيا و غرام واحد من الكوكايين..كما تبين انه مطلوب بموجب خلاصة حكم.

٦- م. ع. (١٩٦٩)، ضُبط بحوزته حوالي ثلاثة غرامات من الكوكايين. وهو مطلوب للقضاء بموجب خلاصتي حكم.

٧- م. ب. (١٩٩٢)، مطلوب للقضاء بموجب بلاغي بحث و تحرٍ و قرارين جزائيين..

8- ج. ج. (١٩٨٣) و – أ. ص. (١٩٧٥)، لحيازتهما حوالي غرامين من الكوكايين.

جميعهم من الجنسية اللبنانية، وقد سُلِّموا الى فصيلة رياق لإجراء المقتضى القانوني بحقهم، بناءً على إشارة القضاء المختص.