مقتل مواطن لبناني بعد اصابته برصاصات عدة في انغولا

مسلحين اقدموا على اغتيال المواطن اللبناني امين بكري من بلدة صير الغربية، في واندا بانغو حيث اصيب برصاصات عدة في انحاء جسده نقل على اثرها الى احد المستشفيات ما لبث ان فارق الحياة متأثرا بجراحه.