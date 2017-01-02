مقتل مواطن لبناني بعد اصابته برصاصات عدة في انغولا

أخبار متفرقة
- اللواءتقدير استراتيجي لاسرائيلي لعام 2016-2017 حزب الله هو التهديد الاكثر خطورة وايران الثاني من حيث الخطورة على اسرائيل
- دوليات“داعش” يخطط لشن هجمات كيميائية في بريطانيا
- اللواءتركيا: مواطن كويتي ضمن ضحايا هجوم الملهى الليلي في اسطنبول وخمسة مواطنين كويتيين من بين المصابين
- اللواءحال بشرى الدويهي استقرت ولكنها لن تنقل مع الجرحى إلى لبنان بانتظار أن يسمح وضعها الطبي بذلك
- رياضةالزمالك المصري يبحث عن مدرب..
- عربياتمن هو منفذ هجوم اسطنبول؟
- رياضةالاولمبية الدولية ترفض رفع الايقاف عن الكويت..
- رياضةنادال يتوج بتنس ابوظبي..
- رياضةارسنال يزيح مانشستر سيتي عن المركز الثالث..
- اللواء8 شهداء و15 جريحا في تفجير سيارة مفخخة يقودها انتحاري في ساحة 55 بمدينة الصدر