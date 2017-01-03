شعبة المعلومات توقف عصابة سرقة مؤلفة من شخصين في أبلح

صــدر عـن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة

البلاغ التالي:

حصلت في الآونة الأخيرة عدّة عمليات سرقة محال ومؤسسات تجارية، وسيارات ودرجات آلية، ضمن منطقتي بعلبك وزحلة وجوارهما.

بنتيجة الاستقصاءات المكثفة والمتابعة الحثيثة، تمكنت شعبة المعلومات من تحديد هوية الفاعلَين وتوقيفهما بتاريخ 30/12/2016 على طريق عام أبلح، وهما:

ب. س. ( مواليد عام 1992، لبناني)

إ. ي. (مواليد عام 1996، مكتوم القيد)

بالتحقيق معهما، اعترفا بارتكابهما العديد من عمليات السرقة من داخل المحال التجارية، وبسرقة ما يزيد على /20/ سيّارة ودراجة آلية من المناطق المذكورة أعلاه. إضافةً إلى ارتكابهما عمليات سلب طالت أشخاصاً في بعلبك وبريتال. كما تبيّن أن الموقوف الأول يتعاطى المخدرات.

التحقيق جار باشراف القضاء المختص.