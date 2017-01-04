انقلاب سيارة على اوتوستراد بخعون

أدى انقلاب سيارة على أوتوستراد بغعون – الضنية قرب جسر حقليت، إلى إصابة سائقها برضوضٍ طفيفة. وتسبب ذلك بسدِّ مسرب الأوتوستراد باتجاه حي حقليت في البلدة لبعض الوقت، قبل أن يتمَّ إبعاد السيارة من المكان.