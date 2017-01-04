تعميم صورة موقوفين بعمليات سلب بقوّة السلاح في طرابلس

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ أصدرته عن أنه “حصلت في الآونة الأخيرة عمليات سلب عدة وبقوة السلاح من مجهولين، طاولت عددا من المواطنين في مناطق مختلفة من مدينة طرابلس وجوارها،ونتيجة للتحريات والاستقصاءات المكثفة التي قامت بها مفرزة طرابلس القضائية في وحدة الشرطة القضائية، تمكنت من تحديد هوية الفاعلين وتوقيفهما بتاريخ 29/12/2016، في محلتي البداوي والملولة، وهما: (ر. ح. مواليد 1984 مكتوم القيد)، (م. ع. مواليد عام 1983، سوري).

وبالتحقيق معهما اعترفا بما نسب إليهما، وقد تعرف إليهما عدد من الذين وقعوا ضحية أعمالهما وادعوا في حقهما، كما تبين أنهما من أصحاب السوابق بجرائم سلب وسرقة.

لذلك، وبناء على إشارة القضاء المختص، عمِّمت المديرية، صورتيهما، وتطلب من المواطنين الذين وقعوا ضحية أعمال مماثلة وتعرفوا إليهما الحضور الى مركز المفرزة المذكورة الكائن في سراي طرابلس، أو الاتصال على أحد الأرقام التالية: 441527/06 _ 443889/06 _ 423039/06 تمهيدا لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في حقهما”.