جثمان رجل الأعمال أمين بكري يصل غداً من أنغولا

مرّة جديدة يخسر لبنان خيرة شبابه الطموح في الغربة، بعدما أوصدت في وجههم سُبُل تحقيق الأحلام في بلد أصبح مرتعاً للفوضى في المجالات كافة، فظهيرة الاثنين الماضي، اغتيل (أمين بكري 54 عاماً) في أنغولا بعدما هاجمته عصابة سرقة.

وفي التفاصيل، بعدما أنهى جولته في معمل الفرش الذي يمتلكه، ركب بكري سيارته مع صديقه وانطلق، من غير أن يتوقع أن عصابة سرقة ونهب تنتظره على بعد أمتار. ثلاثة شبان هاجموه بمسدس حربي على طريق ترابية في القارة الأفريقية. طرق أحدهم على الزجاج، حاول بكري الاستمرار في القيادة، لكن في لحظة كسر المجرم الزجاج مطلقاً رصاصة، أصابت رجل الأعمال اللبناني في رأسه، لينقل على اثرها الى المستشفى، حيث سادت حالة من الهرج والمرج، وتبرع عدد كبير من اللبنانيين له بالدم، بعدها أدخل الى غرفة العمليات، لكن ما إن مرّت نحو 45 دقيقة حتى خرج الطبيب معلناً وفاته.

اغتيل ابن بلدة صير الغربية في لاوندا، التي قدّم لها ولأبنائها فرص عمل لا تعد ولا تحصى، فهو الذي سافر منذ نعومة أظفاره الى زائير. عمل مع شقيقه الأكبر عبد الرضا، قبل ان ينتقل الى أنغولا ويفتتح عمله الخاص بالشراكة مع شقيقه جميل. ذكاؤه وطموحه مكّناه من توسيع أعماله، افتتح معامل عدة للفرش والخزانات وعبوات الأوكسجين، والقساطل الصحية وغيرها الكثير. بات رجل أعمال ناجحاً بامتياز، من غير أن يمس ذلك تواضعه، فقد بقي حتى آخر لحظة من حياته رجل ذو أخلاق حميدة، يعطف على كل فقير ومحتاج.

متابعة رسمية

وأجرى رئيس الحكومة سعد الحريري اتصالاً مع وزير الخارجية جبران باسيل طالباً منه تكثيف الاتصالات مع الجهات المعنية للتسريع في التحقيقات وملاحقة الفاعلين ومعاقبتهم،وقام الوزير باسيل بإجراء اللازم.

كما تابعت وزارة الخارجية والمغتربين عبر مدير عام المغتربين هيثم جمعة والقائم بالاعمال بالوكالة لسفارة لبنان في جنوب افريقيا المعتمدة لدى أنغولا آرا خجاطوريان، ومعتمد البعثة في دولة أنغولا محمد نسر الجريمة مع السلطات الأمنية الانغولية للمطالبة بإجراء التحريات والتحقيقات اللازمة لكشف الجناة وتوقيفهم.

وعن الامن المفقود في أنغولا علّق نسر أنه “ليس صحيحاً، ثمة دولة وقانون. في السابق حصلت حوادث وقامت الشرطة بمهامها وأوقفت الفاعلين. نتأمل في قضية بكري الوصول الى المجرمين، وبحسب ما أطلعنا عليه الشرطة تعرف الزعران في تلك المنطقة النائية، وهي تترصدهم لتوقيفهم”.

ردود فعل

واتصل رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس الحريري، بعائلة المغترب المغدور أمين بكري، معزيين به.

وزار أيضاً منزل المغدور بكري وفد من كتلة التنمية والتحرير وحركة “أمل” ضم النائبين علي بزي وهاني قبيسي اللذين أجريا سلسلة من الاتصالات مع المسؤولين المعنيين لتسهيل نقل الجثمان من أنغولا ومتابعة التحقيقات.

كما اتصل معزياً المدير العام للمغتربين هيثم جمعة.

الى ذلك، تقدمت حركة “أمل” – إقليم الجنوب من أسرة بكري بأحرّ التعازي، أما صير الغربية فستفتقد ابنها البار الذي ترك بصماته الخيرة في كل زاوية منها. وكما قال المختار: “تكّفل بعوائل فقرائها، وبانشاء مشاريع انمائية فيها، منها آبار ارتوازية، إضافة الى تأمين سفر المحتاجين الى الاماكن المقدسة”. في حين لفت محمود “يوم الخميس القادم سيصل جثمان شقيقي، حيث سيلتحف بتراب وطنه، لكن ذلك لن ينهي مسيرة عطاء بدأها بعرق جبينه، وسنتابع مع السلطات الانغولية للكشف عن قتلته، كما نطلب من الدولة اللبنانية ان تتابع قضيته”.

من جهته، نعى الرئيس العالمي للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم المحامي بيتر الاشقر والامين العام المركزي محمد هاشم، باسم الجامعة والمجلس العالمي والهيئة الادارية الى الاغتراب اللبناني في افريقيا، بكري، معتبرين، في برقية تعزية “ان الاغتراب اللبناني الافريقي بشكل خاص والاغتراب اللبناني بشكل عام يفقد مغتربا كانت له الايادي البيضاء في مختلف المجالات وهذا ما سيترك الفراغ الكبير بين صفوف المغتربين”.