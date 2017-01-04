خلية إرهابية إلى القضاء

أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه، في بيان، عن أن “مديرية المخابرات، أحالت إلى القضاء المختص خلية إرهابية تم توقيفها في مدينة طرابلس، مؤلفة من 11 شخصا ومرتبطة بالقيادي في “جبهة النصرة” الإرهابي الفار إلى مخيم عين الحلوة شادي المولوي، حيث خططت هذه الخلية بأمر من الأخير لإرسال سيارات مفخخة إلى ضواحي مدينة بيروت واغتيال مدنيين وضباط حاليين ومتقاعدين في الجيش اللبناني. وبناء لاعترافات أفراد الخلية المذكورة، تمت مداهمة أماكن عدة في مدينة طرابلس، وتم ضبط كمية كبيرة من المتفجرات وحزام ناسف وأجهزة تفجير عن بعد وأسلحة مع ذخائرها من ضمنها مسدس مزود بجهاز كاتم للصوت”.
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