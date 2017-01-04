مفوضية العدل في التقدمي: لإقرار التشكيلات القضائية

أعلنت مفوضية العدل في الحزب التقدمي الإشتراكي في بيان عن أنها “تتطلع مع مطلع العام الجديد لأن يسلك مسار إستقلالية السلطة القضائية، داعية لإستكمال التشكيلات القضائية باعتبارها مدخلاً رئيسياً للحفاظ على هيبة الدولة ودورها في تحقيق العدالة. وطالبت نقابة المحامين بالضغط في حال استمرار التلكؤ لإقرار هذه التشكيلات بعيداً عن التدخلات السياسية وذلك من خلال إتاحة المجال لمجلس القضاء الأعلى للقيام بهذه الخطوة على قاعدة إختيار الكفاءة والعلم والنزاهة.

واستهجنت المفوضية الإهمال المتمادي والتدهور الحاصل في خدمات البنى التحتية الأساسية في قصور العدل في مختلف المناطق اللبنانية التي وصلت إلى حالة مزرية.

وإذ رحبت المفوضية بتكليف وزراء دولة لشؤون المرأة وحقوق الإنسان والنازحين، أملت بالبدء بورشة عمل جدية وحقيقية لمتابعة القضايا المناط بوزارتهم التعامل معها”.