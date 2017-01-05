أحكام «العسكرية» في بداية 2017 أقصاها 5 سنوات للوجاهي والمؤبّد للغيابي

خاص – «اللواء»:

أعلنت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن حسين عبدالله أحكامها في ستة ملفات تتعلّق بجرائم الإرهاب، فقضت بسجن السورية الفارّة من وجه العدالة سامية فوزات الشوالي في الاشغال الشاقة المؤبدة وبتجريدها من الحقوق المدنية وهي متهمة بنقل صواعق تفجير لتنفيذ أعمال إرهابية.

وبحبس كابي محمّد الزعر مُـدّة 6 أشهر والزامه تقديم بندقية، والفارين خالد محمّد عز الدين وفواز عبدالله العلي مُـدّة سنة والزام كل منهما تقديم بندقية، وبحبس محمّد حسين الزعر مُـدّة 4 أشهر وبحبس حيدر محمّد الزعر شهراً واحداً، وبحبس عدنان محمّد سرحان مُـدّة 3 أشهر، وبحبس كل من محمّد أحمد سرحان، صلاح ذوقان صافي، والمعاون أوّل السابق طلال احمد الخطيب مُـدّة شهر والزام كل منهم تقديم بندقية وبمصادرة كل المضبوطات لإقدام الثلاثة الأوّل على محاولة قتل عناصر دورية من مخابرات الجيش بإطلاق النار عليهم والاتجار بالسلاح. وبحبس الرقيب خضر محمّد الحجي مُـدّة سنة وعبدو محمّد دياب مُـدّة شهرين مع غرامة قدرها 200 ألف ل.ل. لإقدامهما على سرقة دراجة واخفاء المسروق.

كما قضت المحكمة بحبس المهتم علي شامل جعفر مُـدّة 3 سنوات والزامه تقديم بندقية وبحس علي سميح علام مُـدّة شهر وتغريمه 100 ألف ل.ل. وبسجن السوري الفار علي فواز حسين مُـدّة 10 سنوات والزامه تقديم بندقية، وهم الذين اشتركوا في إطلاق النار على عناصر عسكرية من بندقية بومب اكشن واشتراك علام في جرم محاولة القتل وإلحاق الضرر بآلية عسكرية. والمتهم جعفر له سوابق بجرائم الخطف والقتل وشراء المسروق في قضية في الشمال تضم أكثر من 20 شخصاً من آل جعفر.

اما السوري ماهر عثمان القاسم المتهم بانتمائه إلى تنظيم مسلح فقد أعلنت المحكمة براءته من التهمة، بعدما ترافع المحامي العام القاضي هاني الحجار طالباً له البراءة لعدم كفاية الدليل، لأن ما نسب إليه من جرائم مقترفة في سوريا لا صلاحية للقضاء اللبناني النظر فيها، ولان الشبهة بانتمائه إلى تنظيم إرهابي لم تتعزّز بأدلة للإدانة مستنداً بمرافعته إلى احكام قانون العقوبات، والمواد المتعلقة بالصلاحية الذاتية، وقد تبنى الدفاع مرافعة النيابة العامة.

أما ماهر حسين المقداد المخلى سبيله والمفصول ملفه عن الملف الأساسي، والمتهم بالانتماء إلى تنظيم مسلح وخطف سوريين واتراك، والتحريض على إثارة النعرات الطائفية والمذهبية وإثارة الشغب والتعرض بالشتائم لمسؤولي الدولة ولمقام رئاسة الجمهورية والتهديد بواسطة السلاح والذي اوقف ستة أشهر، فقد قضت المحكمة بحبسه مُـدّة سنة، وتغريمه 200 ألف ل.ل. والزامه تسليم بندقية حربية واوقفت تنفيذ باقي العقوبة. وكان وكيله أبرز مستنداً طيباً يصف وضع ماهر المقداد الصحي، والمواقعة حصلت في شهر آب من العام 2012 إثر حجر حرية حسان المقداد في تركيا والتهديد بقتله.

كما قضت المحكمة بسجن السوري محمّد علي إسماعيل، المدعو العاموري مُـدّة 5 سنوات لانتمائه إلى مجموعة مسلحة وتصنيع المتفجرات والصواريخ وبتجريده من الحقوق المدنية والزامه تقديم بندقية حربية. واللافت ان كل الوكلاء أو معظمهم يلفت المحكمة إلى وضع المتهمين الاجتماعي وقسوة الحياة عليهم لاستعطاف هيئة المحكمة والتخفيف من العقوبة.

لا يمكن للمحكمة تجاوز الادّعاء

وكان وكيل الدفاع عن كابي الزعر في تهمة محاولة قتل عناصر دورية من مخابرات الجيش بإطلاق النار عليهم والتجارة في السلاح، المحامي يوسف لحود تطرق إلى نقاط قانونية هامة في مرافعته حيث لفت إلى انه لا يمكن للمحكمة أن تتجاوز حيز ادّعاء النيابة العامة إنما أن تبدّل في الوصف لكن بتبريرات وتعليلات تستند إلى القوانين وليس استنباطاً، مشدداً على أنّه لم يجد في التحقيقات ما يُشير إلى كيفية مقتل غسان الزعر ولماذا قُتِل، وقد بقيت جثته على الأرض وهو لا يحمل أي سلاح. كما أن الدفاع لم ير الدرع الواقي الذي كان الجندي يرتديه حيث أصابت الرصاصة الظهر، وهل كان يدير ظهره لسيارة الفولفو التي كان بداخلها كابي الزعر والذي أطلقت وفق ما دون في الاوراق النار منها عمداً، مُصرّاً على إبراز الأدلة الجرمية واستجواب صاحب الدرع علماً بأنّ زجاج السيّارة «الفولفو» لم يكسر وكان مقفلاً وبداخلها كابي الزعر حيث قبض عليه وضبطت السيارة فوراً، فكيف بالتالي تكون النار اطلقت من سيّارة الفولفو طالما زجاجها كان مقفلاً ولم يصب. وطلب الوكيل لحود معرفة نوع الرصاصة التي أصابت الدرع الواقي واين هي خراطيش الرصاصات.

وأعقب لحود بأن الخطأ وارد وقوعه لدى الجيوش الراقية، ولولا الأخطاء غير المقصودة وضبطها علمياً لما كانت الجيوش تتقدّم في قدراتها العسكرية والقتالية، لكن الخطأ غير المقصود الناجم عن جو ساده التوتر آنذاك قد يحصل، خصوصاً ان وجود العسكر في حينه ترافق مع وجود اكثر من قوة أمنية، وهذه ناحية لم يتوصل التحقيق الى كشفها. لقد أُصيب درع الجندي رامي ذبيان وأُصيبت اليد اليسرى لجندي آخر إسمه شيبان، ولا نعرف مدى الإصابة وحقيقتها، وما اذا كان هذان الجنديان تابعين لمديرية المخابرات أم لمرجع آخر.

وأشار لحود إلى انه لولا اطلقت النيران من سيّارة الفولفو حيث كان الموكل بداخلها لأصابت اكثر من رصاصة في الدرع الواقي. وبالعودة الى محضر الأدلة الجنائية يؤكد في معرض تفنيد اصابات سيّارة الفولفو انها أُصيبت من الجهتين من الشمال الى اليمين فهل يعقل أن تصب من جهتين والعسكر ينتشر في جهة واحدة؟ علماً بأنّ عدم إطلاق النار من سيّارة الفولفو مؤكد بعدم اقتناع القوى الأمنية اطلاق النار على السيارة الا حيث الاصابات في اسفل الابواب وعلى الرفراف، وهل تتردد القوى الامنية في اطلاق النار على مطلقها من السيارة لو صح ذلك او في اطلاق النار على زجاج السيارة المقفل. المسألة حسّاسة وغسان الزعر قتل خارج سيّارة الفولفو، فقد كان غسان وكابي داخل الفولفو ولدى رؤية دورية قوى الامن فتح غسان باب السيارة ولم يكد يترجل منها حتى قتل نتيجة التوتر السائد ولم يتناول التحقيق هذه الواقعة، ولم يتمكن كابي الزعر في حينه من الترجل من السيّارة بعدما شاهد ابن عمه يُقتل امامه. اما لجهة ما اذا كان كابي الزعر هو الذي اطلق الرصاص على الدرع الواقي محاولاً قتل الجندي، فإن البراءة هي المعتد بها، أما عكس ذلك فلا بد من إثباته من ادعاء الواقع، إذ على النيابة العامة إثبات هذا الأمر، وليس على الدفاع واجب اثبات براءة الموكل لأنها مثبتة بفعل القانون. ولا بد للادعاء ان يثبت ان كابي الزعر كان يحمل سلاحاً واستخدمه في حينه، علماً بأنّ احداً من الشهود لم ير ولم يقل ان الموكل حمل بارودة او مسدساً وإلا لكنا سلمنا جدلاً بقرينة وليس بدليل، لكن بانتفاء اي إثبات لا يمكن للمحكمة ان تستنبط انه هو من أطلق النار باتجاه الجندي محاولاً قتله.

وختم الوكيل يوسف لحود مرافعته الدقيقة في القانون بالقول، رغم ان الملف غير جاهز للحكم وفق قناعة الدفاع فيما توخى الدقة طلب دعوة الأدلة الجنائية للبحث في مسألة الكشف على سيارة الفولفو والدرع وسيارة الدورية وجميعهم اصيبوا لمعرفة نوع السلاح والجهة الصادرة عنها وإعلان براءة الموكل.