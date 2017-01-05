صوان أصدر 4 قرارات اتهامية في جرائم ارهابية

أصدر قاضي التحقيق العسكري فادي صوان اليوم أربعة قرارات اتهامية في جرائم ارهابية:

– اتهم في القرار الاول محمد عبد الرحمن طراش بالانتماء الى تنظيم “داعش” والتدخل في القيام بأعمال ارهابية لجهة نقل ذخائر واعتدة ومحروقات واسلحة من الجرود الى عرسال، وبالعكس سندا الى المواد 335/219 عقوبات والمادتين 5 – 6 من قانون 11/1/1958 معطوفتين على المادة 219 عقوبات و72 اسلحة.

واتهم في القرار الثاني: السوريان بسام النعسان ويوسف زين العابدين بالانتماء الى تنظيم داعش في عرسال بهدف القيام بأعمال ارهابية والتنقل بواسطة هويات مغايرة سندا الى المواد 335 – 469 عقوبات والمادتين 5 -6 من قانون 11/1/1958 و72 اسلحة.

واتهم في القرار الثالث تسعة أشخاص هم: رضوان خروب وشقيقاه عمر ومحمد ورفاقهم من جماعة “كتائب عبدالله عزام” في مجدل عنجر في جرم الانتماء الى تنظيم ارهابي مسلح بهدف القيام بأعمال ارهابية، وقد ضبط معهم صاروخ أرض – جو ومجموعة أسلحة وذخائر ومواد متفجرة سندا الى المواد 335 عقوبات والمادتين 5 -6 من قانون 11/1/1958 و72 و76 اسلحة.

– واتهم في القرار الرابع: السوري جمعة سنيور بالانتماء الى تنظيم “داعش” في عرسال والتدخل في الاعمال الارهابية ونقل مقاتلين من الجرود الى عرسال وبالعكس، سندا الى المواد 335/219 من قانون 11/1/1958 معطوفة على 5 – 6 عقوبات.

وأحال القاضي صوان الملفات مع المتهمين أمام المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة.