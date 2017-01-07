قوات العدو افرجت عن الراعي رحمة فجرا وسلمته الى مخابرات الجيش

افرجت قوات العدو الاسرائيلي فجر اليوم عن اللبناني عبد الله رحمة والذي كانت اختطفته مساء امس اثناء رعي ماشيته في خراج بلدته عيتا الشعب ..

وتسلمت قوات “اليونفيل” رحمة عند معبر رأس الناقورة وسلمته بدورها الى مخابرات الجيش اللبناني.