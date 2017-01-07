لصوص يسرقون “هوليوديا” في عندقت

نفذ مسلحون ملثمون عملية سرقة على الطريقة الهوليوودية في وادي عودين في بلدة عندقت، شملت مداهمة واحتجاز وسرقة أموال وهواتف وآليتين.

وفي التفاصيل أن أفراد العصابة المسلحة، قصدوا منزلي المواطنين “كامل د.” و”ايلي ا.”، حيث صادفوا المواطنين: “نزار ع.” و”ايلي أ.” و”الياس أ.”، بالقرب من المنزلين، فاحتجزوهم لحوالي ساعتين، هي المدة التي استغرقتها عملية مداهمتهم للمنزلين واحتجاز سكانهما وسلبهم هواتفهم وما في جيوبهم من أموال، ولدى خروجهم سرقوا شاحنة نقل صغيرة “بيك اب” نوع تويوتا هايلوكس لون أبيض رقمها 252898/م، وسيارة رباعية الدفع من نوع سوزوكي كحلية اللون رقمها 2356/ط، تعود ملكيتهما لصاحبي المنزلين، وفروا إلى جهة مجهولة.

وبوشرت التحقيقات لمتابعة هذه الحادثة التي تعتبر الأولى من نوعها في هذه المنطقة.