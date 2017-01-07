يوم امني لقوى الامن في طرابلس

تنفذ وحدات قوى الامن الداخلي بامرة قائد سرية طرابلس العقيد عبد الناصر غمراوي انتشارا امنيا واسعا في مختلف احياء طرابلس وطرقاتها وساحاتها، حيث تعمل من خلال حواجزها المنتشرة في ارجاء المدينة على تفتيش السيارات والتدقيق بالاوراق الثبوتية، وتنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين، وتوقيف مطلوبين وحجز الدراجات النارية المخالفة.