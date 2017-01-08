احتراق سيارة في صور

محمّد جابر

عملت عناصر من الدفاع المدني بتاريخ ٨/١/٢٠١٧ عند الساعة ١٨:٣٠ على إخماد حريق شب داخل سيارة في صور.

تعليقات الفيسبوك